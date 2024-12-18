Милли Меджлис отреагировал на предложение Национального совета парламента Швейцарии

14:38

Милли Меджлис выразил сожаление по поводу обсуждения в Национальном совете Швейцарии 17 декабря предложения об организации международного форума мира по несуществующему "нагорно-карабахскому конфликту" и призыва к правительству Швейцарии провести такую конференцию для содействия возвращению армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана.

Как сообщает Report, Милли Меджлис в своем заявлении отметил, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и это подтверждено международным правом и резолюциями ООН. В то же время, проармянские члены Национального совета Швейцарии игнорируют права сотен тысяч азербайджанцев, насильно изгнанных из Армении в 80-х годах 20 века, а также разрушение культурного наследия азербайджанцев.

Законодательный орган Азербайджана подчеркнул, что нормализация отношений между Баку и Ереваном осуществляется в ходе двусторонних переговоров и в этом процессе достигнут определенный прогресс.

В парламенте Азербайджана также назвали объективной реакцию правительства Швейцарии на это предложение Национального совета. В частности, правительство Швейцарии отклонило данное предложение. "Тем самым правительство Швейцарии подтвердило, что привержено принципам территориальной целостности и суверенитета стран", - указывается в заявлении.

Милли Меджлис призвал международное сообщество уважать территориальную целостность стран, а также воздержаться от инициатив и действий, которые могут помешать установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.