Милли Меджлис отложил обсуждение двух новых законопроектов - ЭКСКЛЮЗИВ

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Скорее всего, мы не сможем завершить обсуждение законопроектов "О внутренних войсках" и "О статусе военнослужащих" на внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Об этом Report сказал председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

По его словам, законопроекты планируется обсудить на осенней сессии Милли Меджлиса:

Председатель комитета отметил, что эти законопроекты планируется обсудить на осенней сессии Милли Меджлиса.

"Что касается законопроектов, о них подробно сообщу на осенней сессии", - сказал З.Аскеров.

Отметим, что законопроекты "О внутренних войсках" и "О статусе военнослужащих" были включены в план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса 2020 года.