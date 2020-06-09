Милли Меджлис отложил обсуждение двух новых законопроектов - ЭКСКЛЮЗИВ

Скорее всего, мы не сможем завершить обсуждение законопроектов "О внутренних войсках" и "О статусе военнослужащих" на внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Об этом Report сказал председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.
По его словам, законопроекты планируется обсудить на осенней сессии Милли Меджлиса:
Председатель комитета отметил, что эти законопроекты планируется обсудить на осенней сессии Милли Меджлиса.
"Что касается законопроектов, о них подробно сообщу на осенней сессии", - сказал З.Аскеров.
Отметим, что законопроекты "О внутренних войсках" и "О статусе военнослужащих" были включены в план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса 2020 года.