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Милли Меджлис осудил предвзятую резолюцию Европарламента

Милли Меджлис осудил предвзятую резолюцию Европарламента 18:51
Милли Меджлис
19 декабря 2024 г. 19:04
Милли Меджлис осудил предвзятую резолюцию Европарламента

Европейский парламент 19 декабря принял очередную резолюцию, которая содержит искаженную информацию и ложные цифры, и направлена против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса.

Данный документ демонстрирует попытки придать политическую окраску расследованию преступлений, нарушающих законы страны.

В заявлении подчеркнуто, что в Азербайджане гарантируются все основные права и свободы, а соблюдение законодательства является обязательным. Однако Европарламент, вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана, преследует иные цели.

"Нет сомнений, что эта резолюция является частью многолетней клеветнической кампании против нашей страны. Успехи Азербайджана, который объединил мировое сообщество в борьбе с изменением климата, стали поводом для усиления этой кампании, дополненной новыми ложными элементами", – говорится в заявлении.

Отмечается, что документ отражает предвзятые взгляды, особенно на фоне упоминания бывших представителей сепаратистского режима и террористов, обвиняемых в преступлениях против человечности, как "армянских военнопленных".

"Европарламент, служащий интересам Франции, Армении и армянского лобби, превратился в инструмент вмешательства во внутренние дела других государств. Такие резолюции раскрывают скрытые повестки и политические мотивы, направленные против Азербайджана. Однако подобные документы, основанные на необъективной позиции и лживой информации, больше не вызывают интереса. Мы решительно отвергаем эту предвзятую резолюцию и призываем Европейский парламент сосредоточиться на решении собственных проблем, нарастающих на европейском континенте", – говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Avropa Parlamentinin qərəzli qətnaməsini pisləyib

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