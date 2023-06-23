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Милли Меджлис одобрил законопроект об увеличении суммы штрафов за превышение скорости на дорогах 

Милли Меджлис одобрил законопроект об увеличении суммы штрафов за превышение скорости на дорогах  Милли Меджлис Азербайджана одобрил законопроект об увеличении суммы штрафов за превышение скорости на автомобильных дорогах.
Милли Меджлис
23 июня 2023 г. 12:36
Милли Меджлис одобрил законопроект об увеличении суммы штрафов за превышение скорости на дорогах 

Милли Меджлис Азербайджана одобрил законопроект об увеличении суммы штрафов за превышение скорости на автомобильных дорогах.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении на обсуждение был вынесен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, за превышение установленной на дорогах скорости на 41-60 км/ч будет применяться штраф в размере 200 манатов, а на 61 км/ч - 300 манатов.

В действующем варианте закона сумму штрафа составляет 150 и 250 манатов соответственно.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis yolda sürət həddini aşmaya görə cərimələrin artırılmasına dair layihəni qəbul edib

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