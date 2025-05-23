Милли Меджлис одобрил законопроект об учреждении медали в честь 20-летия Судебно-правового совета

Парламент Азербайджана одобрил законопроект об учреждении медали в честь 20-летия Судебно-правового совета.

Парламент Азербайджана одобрил законопроект об учреждении медали в честь 20-летия Судебно-правового совета.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден законопроект "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Согласно проекту, юбилейной медалью будут награждаться члены и бывшие члены Судебно-правового совета, судьи, образцово исполняющие свои обязанности и отличившиеся безупречной деятельностью, госслужащие, работающие в аппарате Судебно-правового совета и аппаратах судов, и другие лица, внесшие вклад в развитие судебной системы и эффективно сотрудничавшие с судебными органами, а также международные партнеры.

После обсуждений проект вынесен на голосование и принят.