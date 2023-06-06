Милли Меджлис одобрил в первом чтении правила утилизации транспортных средств

Милли Меджлис одобрил в первом чтении правила утилизации транспортных средств.

Милли Меджлис одобрил в первом чтении правила утилизации транспортных средств.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправок в закон "Об отходах производства и потребления".

Отмечается, что перед утилизацией транспортные средства должны быть сняты с постоянного государственного учета в порядке, определенном частями IX-I и IX-II статьи 27 закона "О дорожном движении".

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.