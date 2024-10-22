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Милли Меджлис одобрил в III чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических зонах

Милли Меджлис одобрил в III чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических зонах Милли Меджлис одобрил в III чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах.
Милли Меджлис
22 октября 2024 г. 11:52
Милли Меджлис одобрил в III чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических зонах

Милли Меджлис одобрил в III чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах.

Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "О туризме" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании.

В частности, предлагается запретить деятельность, связанную с химической промышленностью, металлургией, ядерной энергетикой, эксплуатацию крупных промпредприятий и предприятий технологического оборудования и машиностроения, а также предприятий по обезвреживанию и переработке отходов, в том числе установку сооружений и полигонов для этих целей.

Что касается видов деятельности, перечисленных в приложении к закону "Об оценке воздействия на окружающую среду", при отсутствии документа об оценке воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы этого документа, они также попадут под запрет.

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Версия на азербайджанском языке Turizm və rekreasiya zonalarının ərazilərində qadağan edilən hallar son oxunuşda qəbul edilib

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