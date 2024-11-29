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Милли Меджлис одобрил в III чтении увеличение штрафов за жестокое обращение с животными

Милли Меджлис одобрил в III чтении увеличение штрафов за жестокое обращение с животными Милли Меджлис одобрил в третьем чтении увеличение штрафов за жестокое обращение с животными.
Милли Меджлис
29 ноября 2024 г. 12:42
Милли Меджлис одобрил в III чтении увеличение штрафов за жестокое обращение с животными

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении увеличение штрафов за жестокое обращение с животными.

Как сообщает Report, предлагаемые изменения в Кодекс об административных правонарушениях обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно предложенным изменениям, за жестокое обращение с животными, то есть причинение им боли, страданий, избиение или принуждение к боям, будет налагаться штраф в размере от 500 до 800 манатов.

Если указанные действия совершаются демонстративно, в том числе с демонстрацией в медиа, штраф составит от 800 до 1000 манатов.

Если эти действия приводят к увечью животного, штраф составит от 1000 до 1500 манатов. За действия, приводящие к гибели животных, предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2000 манатов, либо, в зависимости от обстоятельств дела и с учетом личности нарушителя, может быть применен административный арест на срок до одного месяца.

Еще одно предложенное изменение в кодекс предусматривает штраф от 1000 до 1500 манатов или административный арест на срок до одного месяца за пропаганду жестокого обращения с животными или открытые призывы к жестокому обращению с животными, а также за использование материалов, отражающих такое обращение, в коммерческих целях.

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Версия на английском языке Milli Majlis approves increase in fines for cruel treatment of animals
Версия на азербайджанском языке Heyvanlarla rəhmsiz rəftar edilməsinə görə cərimələrin artırılması son oxunuşda təsdiqlənib

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