О нас

Милли Меджлис одобрил в I чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических зонах

Милли Меджлис одобрил в I чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических зонах Милли Меджлис одобрил в I чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах.
Милли Меджлис
8 октября 2024 г. 13:49
Милли Меджлис одобрил в I чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических зонах

Милли Меджлис одобрил в I чтении запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах.

Как сообщает Report, законопроекте о внесении изменений в закон "О туризме" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании.

В частности предлагается запретить деятельность, связанную с химической промышленностью, металлургией, ядерной энергетикой, эксплуатацию крупных промпредприятий и предприятий технологического оборудования и машиностроения, а также предприятий по обезвреживанию и переработке отходов, в том числе установку сооружений и полигонов для этих целей.

Что касается видов деятельности, перечисленных в приложении к закону "Об оценке воздействия на окружающую среду", при отсутствии документа об оценке воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы этого документа, закон также будет запрещать их реализацию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Turizm və rekreasiya zonalarının ərazilərində qadağan edilən hallar birinci oxunuşda təsdiqlənib

Другие новости из категории

Избраны председатели рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса
Избраны председатели рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса
8 октября 2024 г. 14:18
В Азербайджане увеличиваются штрафы за выбрасывание мусора из транспортных средств
В Азербайджане увеличиваются штрафы за выбрасывание мусора из транспортных средств
8 октября 2024 г. 14:17
В Кяльбаджаре будут созданы пять туристических и рекреационных зон
В Кяльбаджаре будут созданы пять туристических и рекреационных зон
8 октября 2024 г. 14:15
Парламент одобрил в первом чтении ужесточение наказания за загрязнение окружающей среды
Парламент одобрил в первом чтении ужесточение наказания за загрязнение окружающей среды
8 октября 2024 г. 14:09
Милли Меджлис одобрил в I чтении 6-кратное ужесточение штрафов за выброс окурков
Милли Меджлис одобрил в I чтении 6-кратное ужесточение штрафов за выброс окурков
8 октября 2024 г. 14:08
Парламент утвердил в I чтении изменение срока полномочий членов Комиссии по борьбе с коррупцией
Парламент утвердил в I чтении изменение срока полномочий членов Комиссии по борьбе с коррупцией
8 октября 2024 г. 14:00
Милли Меджлис утвердил в I чтении поправки в УК о лишении свободы сроком до 15 лет за экоцид
Милли Меджлис утвердил в I чтении поправки в УК о лишении свободы сроком до 15 лет за экоцид
8 октября 2024 г. 13:56
Милли Меджлис утвердил в I чтении освобождение от НДС импорта зарядных устройств для электромобилей еще на два года
Милли Меджлис утвердил в I чтении освобождение от НДС импорта зарядных устройств для электромобилей еще на два года
8 октября 2024 г. 13:25
Парламент ратифицировал соглашение о реадмиссии между Азербайджаном и Молдовой
Парламент ратифицировал соглашение о реадмиссии между Азербайджаном и Молдовой
8 октября 2024 г. 12:48
В Азербайджане назначены новые судьи в апелляционные суды пяти городов
В Азербайджане назначены новые судьи в апелляционные суды пяти городов
8 октября 2024 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi