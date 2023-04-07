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Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в закон "О нотариате"

Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в закон "О нотариате" В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации в случае выдачи свидетельства (апостиля).
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 14:23
Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в закон О нотариате

В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации в случае выдачи свидетельства (апостиля).

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в закон "О нотариате".

Согласно предложенным изменениям, нотариусы смогут принимать без легализации иностранный официальный документ в случае выдачи в бумажной или электронной форме свидетельства, предусмотренного конвенцией, отменяющей требование о легализации иностранных официальных документов, в случаях, определенных данной конвенцией. При этом свидетельство, выданное в электронном виде, будет принято после проверки в соответствии с инструкцией о правилах совершения нотариальных действий, предусмотренной статьей 27 настоящего закона.

Согласно другой поправке, нотариусы смогут сами заверить перевод, утвержденный усиленной электронной подписью переводчика. В этом случае нотариус не будет нести ответственности за текст перевода.

Проект был вынесен на голосование на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и принят в первом чтении.

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