Милли Меджлис одобрил увеличение штрафов за жестокое обращение с животными

Милли Меджлис одобрил в первом чтении увеличение штрафов за жестокое обращение с животными.

Милли Меджлис одобрил в первом чтении увеличение штрафов за жестокое обращение с животными.

Как сообщает Report, предлагаемые изменения в Кодекс об административных правонарушениях обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно предложенным изменениям, за жестокое обращение с животными, то есть причинение им боли, страданий, избиение или принуждение к боям, будет налагаться штраф в размере от 500 до 800 манатов.

Если указанные действия совершаются демонстративно, в том числе с демонстрацией в медиа, штраф составит от 800 до 1000 манатов. Если эти действия приводят к увечью животного, штраф составит от 1000 до 1500 манатов. Если те же действия приводят к гибели животных, штраф составит от 1500 до 2000 манатов, либо, в зависимости от обстоятельств дела и с учетом личности нарушителя, может быть применен административный арест на срок до одного месяца.

Еще одно предложенное изменение в Кодекс предусматривает штраф от 1000 до 1500 манатов или административный арест на срок до одного месяца за пропаганду жестокого обращения с животными или открытые призывы к жестокому обращению с животными, а также за использование материалов, отражающих такое обращение, в коммерческих целях.