Милли Меджлис одобрил сокращение числа муниципалитетов до 684

Милли Меджлис одобрил объединение 1 400 муниципалитетов, в результате чего их общее число сократится до 684.

Милли Меджлис одобрил объединение 1 400 муниципалитетов, в результате чего их общее число сократится до 684.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике" - приложение к Закону Азербайджанской Республики "О территориях и землях муниципалитетов".

Были рассмотрены мнения, представленные в Милли Меджлис по объединению муниципалитетов, и в результате предусмотрено сокращение общего числа муниципалитетов на территории страны до 684 путем объединения 1 400 муниципалитетов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.