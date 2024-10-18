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Милли Меджлис одобрил сокращение числа муниципалитетов до 684

Милли Меджлис одобрил сокращение числа муниципалитетов до 684 Милли Меджлис одобрил объединение 1 400 муниципалитетов, в результате чего их общее число сократится до 684.
Милли Меджлис
18 октября 2024 г. 13:24
Милли Меджлис одобрил сокращение числа муниципалитетов до 684

Милли Меджлис одобрил объединение 1 400 муниципалитетов, в результате чего их общее число сократится до 684.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике" - приложение к Закону Азербайджанской Республики "О территориях и землях муниципалитетов".

Были рассмотрены мнения, представленные в Милли Меджлис по объединению муниципалитетов, и в результате предусмотрено сокращение общего числа муниципалитетов на территории страны до 684 путем объединения 1 400 муниципалитетов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.

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