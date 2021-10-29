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Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах

Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект предлагаемых изменений в закон "Об охране здоровья населения" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.
Милли Меджлис
29 октября 2021 г. 13:25
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект предлагаемых изменений в закон "Об охране здоровья населения" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Депутат отметил, что после вступления изменений в силу проблема наличия разных цен в медицинских учреждениях будет устранена.

Тарифы на медицинские услуги, не входящие в пакет обязательных медицинских услуг и оказываемые государственными медицинскими учреждениями населению на платной основе, а также тарифы на медицинские услуги, оказываемые лицам, не являющимся застрахованными в соответствии с законом о медицинском страховании, устанавливаются учреждением, определяемым соответствующим органом исполнительной власти. В отношении к подведомственным TƏBİB медицинским учреждениям это будет осуществляться Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, других медицинских учреждений - госорганами, которым подчиняются данные медучреждения.

После обсуждений законопроект был принят в третьем - последнем чтении.

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