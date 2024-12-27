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Милли Меджлис одобрил изменения в Градостроительный и строительный кодекс

Милли Меджлис одобрил изменения в Градостроительный и строительный кодекс В Азербайджане не будет требоваться разрешение на установку зарядных устройств для электромобилей на земельных участках строительных объектов и частных жилых домов.
Милли Меджлис
27 декабря 2024 г. 11:59
Милли Меджлис одобрил изменения в Градостроительный и строительный кодекс

В Азербайджане не будет требоваться разрешение на установку зарядных устройств для электромобилей на земельных участках строительных объектов и частных жилых домов.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Градостроительный и строительный кодекс были приняты в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно изменениям, установка электрических зарядных устройств для электромобилей на земельных участках зданий (за исключением строительных площадок) или на приусадебных территориях частных жилых домов будет осуществляться без необходимости получения разрешений.

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