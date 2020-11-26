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Милли Меджлис обсуждает заявление протеста против резолюции Сената Франции

Милли Меджлис обсуждает заявление протеста против резолюции Сената Франции "Все это ставит под сомнение сопредседательство Франции"
Милли Меджлис
26 ноября 2020 г. 11:45
Милли Меджлис обсуждает заявление протеста против резолюции Сената Франции
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"Вчера в Сенате Франции была принята позорная резолюция. Милли Меджлис должен принять заявление в связи с этой резолюцией Сената Франции".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказала спикер Сахиба Гафарова.

По ее словам, на проведенных переговорах особое внимание привлекло то, что Франция не называла оккупанта его именем:

"Все это ставит под сомнение сопредседательство Франции. Усилиями Азербайджана сегодня создана новая реальность. Франция должна смириться со сложившейся ситуацией, встать на сторону правды".

Позднее началось обсуждение принятой правительством Франции резолюции рекомендательного характера к признанию "Нагорно-Карабахской республики".

Депутаты Милли Меджлиса в своих выступлениях выражают свои мнения в связи с данным вопросом.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Fransa senatının qətnaməsi ilə bağlı etiraz bəyanatını müzakirə edir

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