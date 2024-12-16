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Милли Меджлис обсуждает в III чтении бюджетный пакет на 2025 год

Милли Меджлис обсуждает в III чтении бюджетный пакет на 2025 год 11:01
Милли Меджлис
16 декабря 2024 г. 11:07
Милли Меджлис обсуждает в III чтении бюджетный пакет на 2025 год

В Милли Меджлисе начались обсуждения в III-ем чтении проекта государственного бюджета на 2025 год.

Как сообщает Report, пленарное заседание парламента проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.

В заседании принимают участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов и члены кабинета министров.

В повестку заседания включены 14 вопросов, в том числе обсуждение в третьем чтении законопроектов "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год" и др.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament's plenary meeting kicks off
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, büdcə zərfi üçüncü oxunuşda müzakirə olunacaq

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