Назначены новые члены Правления Центробанка Азербайджана

Проект решения Милли Меджлиса о назначении членов правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Назначены новые члены Правления Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующий проект постановления Милли Меджлиса вынесен на голосование и принят.

Таким образом, Оруджев Рашад Тамраз оглу и Мамедъяров Алияр Гахраман оглу назначены членами правления ЦБА.

11:05

Проект решения Милли Меджлиса о назначении членов правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Об этом Report сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Он сообщил, что членами правления ЦБА предлагается назначить Оруджова Рашада Тамраз оглы и Мамедъярова Алияра Гахраман оглы.

Затем депутаты выступят по данному вопросу.