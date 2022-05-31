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Назначены новые члены Правления Центробанка Азербайджана

Назначены новые члены Правления Центробанка Азербайджана Проект решения Милли Меджлиса о назначении членов правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Милли Меджлис
31 мая 2022 г. 11:14
Назначены новые члены Правления Центробанка Азербайджана

Назначены новые члены Правления Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующий проект постановления Милли Меджлиса вынесен на голосование и принят.

Таким образом, Оруджев Рашад Тамраз оглу и Мамедъяров Алияр Гахраман оглу назначены членами правления ЦБА.

11:05

Проект решения Милли Меджлиса о назначении членов правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Об этом Report сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Он сообщил, что членами правления ЦБА предлагается назначить Оруджова Рашада Тамраз оглы и Мамедъярова Алияра Гахраман оглы.

Затем депутаты выступят по данному вопросу.

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Версия на английском языке New board members of Azerbaijan’s Central Bank appointed
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinə yeni üzvlər təyin edilib - YENİLƏNİB

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