Назначены новые члены Правления Центробанка Азербайджана

Назначены новые члены Правления Центрального банка Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующий проект постановления Милли Меджлиса вынесен на голосование и принят.
Таким образом, Оруджев Рашад Тамраз оглу и Мамедъяров Алияр Гахраман оглу назначены членами правления ЦБА.
11:05
Проект решения Милли Меджлиса о назначении членов правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Об этом Report сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.
Он сообщил, что членами правления ЦБА предлагается назначить Оруджова Рашада Тамраз оглы и Мамедъярова Алияра Гахраман оглы.
Затем депутаты выступят по данному вопросу.