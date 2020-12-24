Милли Меджлис обсуждает проект государственного бюджета

Документ представил председатель парламентского комитета Таир Миркишили

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Как сообщает Report, документ представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

В заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров и другие представители правительства.