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Милли Меджлис обсуждает проект государственного бюджета

Милли Меджлис обсуждает проект государственного бюджета Документ представил председатель парламентского комитета Таир Миркишили
Милли Меджлис
24 декабря 2020 г. 11:01
Милли Меджлис обсуждает проект государственного бюджета
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На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

Как сообщает Report, документ представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

В заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров и другие представители правительства.

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Версия на английском языке Milli Majlis discusses draft state budget for 2021
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis dövlət büdcəsi layihəsini müzakirə edir

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