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Милли Меджлис обратился к международному сообществу по поводу антитеррористических мероприятий

Милли Меджлис обратился к международному сообществу по поводу антитеррористических мероприятий Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп по межпарламентским связям и главы делегаций Азербайджана в международных парламентских организациях обратились к руководителям международных парламентских организаций и парламентов зарубеж
Милли Меджлис
20 сентября 2023 г. 01:36
Милли Меджлис обратился к международному сообществу по поводу антитеррористических мероприятий

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп по межпарламентским связям и главы делегаций Азербайджана в международных парламентских организациях обратились к руководителям международных парламентских организаций и парламентов зарубежных стран по поводу антитеррористических мероприятий, реализуемых в ответ на провокации армянских вооруженных сил в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, в обращении говорится, что Азербайджан привержен процессу подписания мирного соглашения, основанного на нормализации отношений с Арменией и уважении принципов суверенитета и территориальной целостности.

Новость дополняется.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamenti antiterror tədbirləri barədə beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

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