Милли Меджлис о созыве срочной внеочередной сессии

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Милли Меджлис Азербайджана прокомментировал информацию о созыве срочной внеочередной сессии парламента в июле.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, в последние дни некоторые СМИ распространяют ложную информацию о созыве срочной внеочередной сессии Милли Меджлиса в июле.

Было отмечено, что ежегодно после окончания весенней сессии в летние месяцы проводится внеочередная сессия для обсуждения законопроектов, отраженных в плане законодательных работ Милли Меджлиса и представленных субъектами законодательной инициативы. Эта внеочередная сессия может продлиться до 15 июля, до того, как Милли Меджлис выйдет в отпуск. В этом году, как и каждый год, была созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса. Включенные в повестку заседаний сессии законопроекты должны быть рассмотрены в трех чтениях.

"Милли Меджлис действует в нормальном режиме, и нет никаких оснований искать что-то необычное в проведении заседания парламента 15 июля. Пресс-служба Милли Меджлиса вновь обращается к некоторым средствам массовой информации с просьбой не отвлекать общественность распространением необоснованной и непроверенной информации", - отметили в парламенте.