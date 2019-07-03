 Наверх

Милли Меджлис о созыве срочной внеочередной сессии

Милли Меджлис о созыве срочной внеочередной сессии
© Report

Милли Меджлис Азербайджана прокомментировал информацию о созыве срочной внеочередной сессии парламента в июле.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, в последние дни некоторые СМИ распространяют ложную информацию о созыве срочной внеочередной сессии Милли Меджлиса в июле.

Было отмечено, что ежегодно после окончания весенней сессии в летние месяцы проводится внеочередная сессия для обсуждения законопроектов, отраженных в плане законодательных работ Милли Меджлиса и представленных субъектами законодательной инициативы. Эта внеочередная сессия может продлиться до 15 июля, до того, как Милли Меджлис выйдет в отпуск. В этом году, как и каждый год, была созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса. Включенные в повестку заседаний сессии законопроекты должны быть рассмотрены в трех чтениях.

"Милли Меджлис действует в нормальном режиме, и нет никаких оснований искать что-то необычное в проведении заседания парламента 15 июля. Пресс-служба Милли Меджлиса вновь обращается к некоторым средствам массовой информации с просьбой не отвлекать общественность распространением необоснованной и непроверенной информации", - отметили в парламенте.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!