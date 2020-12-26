Милли Меджлис не обсудит в этом году ряд намеченных к рассмотрению законопроектов

Осенняя сессия законодательного органа начинается 30 сентября и завершается 30 декабря

Восемь законопроектов, включенных в план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год, не будут вынесены на обсуждение в этом году.

Как передает Report, законопроекты "О Внутренних войсках", "О статусе военнослужащих", "О ломбардах", "О репродуктивном здоровье", "О высшем образовании", "О туризме", "О кинематографии", "О сохранении и развитии искусства мугама Азербайджана" хоть и были включены в план законодательных работ, но на обсуждение вынесены не будут.

Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, осенняя сессия законодательного органа начинается 30 сентября и завершается 30 декабря.