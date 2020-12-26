О нас
Report Georgia
Аудио новости

Милли Меджлис не обсудит в этом году ряд намеченных к рассмотрению законопроектов

Милли Меджлис не обсудит в этом году ряд намеченных к рассмотрению законопроектов Осенняя сессия законодательного органа начинается 30 сентября и завершается 30 декабря
Милли Меджлис
26 декабря 2020 г. 11:04
Милли Меджлис не обсудит в этом году ряд намеченных к рассмотрению законопроектов

Восемь законопроектов, включенных в план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год, не будут вынесены на обсуждение в этом году.

Как передает Report, законопроекты "О Внутренних войсках", "О статусе военнослужащих", "О ломбардах", "О репродуктивном здоровье", "О высшем образовании", "О туризме", "О кинематографии", "О сохранении и развитии искусства мугама Азербайджана" хоть и были включены в план законодательных работ, но на обсуждение вынесены не будут.

Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, осенняя сессия законодательного органа начинается 30 сентября и завершается 30 декабря.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin işlər planına daxil edilən 8 qanun layihəsi bu il müzakirəyə çıxarılmayacaq

Новости партнеров

Самое важное

Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Уголовный суд в Гааге займется расследованием военных преступлений Армении
Уголовный суд в Гааге займется расследованием военных преступлений Армении
25 декабря 2020 г. 14:47
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
25 декабря 2020 г. 11:52
ANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
ФотоANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
25 декабря 2020 г. 11:20
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
24 декабря 2020 г. 19:52
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
24 декабря 2020 г. 17:30
Президент Ильхам Алиев сделал предупреждение Армении
Президент Ильхам Алиев сделал предупреждение Армении
24 декабря 2020 г. 17:15
Верховный главнокомандующий: Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель
Верховный главнокомандующий: Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель
24 декабря 2020 г. 17:03
Освобождение земель – самый успешный результат деятельности Ильхама Алиева
Освобождение земель – самый успешный результат деятельности Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:57
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi