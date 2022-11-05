Парламент направит поздравительное письмо президенту и первому вице-президенту Азербайджана

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается принятие заявления в связи с 8 ноября – Днем победы.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается принятие заявления в связи с 8 ноября - Днем победы.

Как передает Report, председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что победа Азербайджана в Отечественной войне стала возможной благодаря непоколебимой воли президента Ильхама Алиева.

Она добавила, что Азербайджан своими силами исполнил резолюции СБ ООН и другие международные документы.

С.Гафарова предложила направить поздравительные письма президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Депутаты поприветствовали это предложение.