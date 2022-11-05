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Парламент направит поздравительное письмо президенту и первому вице-президенту Азербайджана

Парламент направит поздравительное письмо президенту и первому вице-президенту Азербайджана На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается принятие заявления в связи с 8 ноября – Днем победы.
Милли Меджлис
5 ноября 2022 г. 11:23
Парламент направит поздравительное письмо президенту и первому вице-президенту Азербайджана

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается принятие заявления в связи с 8 ноября - Днем победы.

Как передает Report, председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что победа Азербайджана в Отечественной войне стала возможной благодаря непоколебимой воли президента Ильхама Алиева.

Она добавила, что Азербайджан своими силами исполнил резолюции СБ ООН и другие международные документы.

С.Гафарова предложила направить поздравительные письма президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Депутаты поприветствовали это предложение.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament to address congratulatory letters to President Ilham Aliyev and First Vice President Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayacaq

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