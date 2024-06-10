Милли Меджлис и Межпарламентский союз планируют организовать встречу в рамках COP29

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана планирует организовать совместно с Межпарламентским союзом парламентскую встречу в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана планирует организовать совместно с Межпарламентским союзом парламентскую встречу в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как передает Report , об этом заявила спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова, выступая на встрече с преподавательским составом и студентами Белорусского государственного университета (БГУ) в Минске.

По ее словам, инициатива провести упомянутую встречу в рамках СОР29 была выдвинута Межпарламентским союзом.

Проинформировав участников мероприятия об избрании Азербайджана принимающей страной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, спикер отметила, что это признание усилий Азербайджана в решении проблемы изменения климата не только на национальном, но также региональном и глобальном уровнях.