Милли Меджлис и Межпарламентский союз планируют организовать встречу в рамках COP29

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана планирует организовать совместно с Межпарламентским союзом парламентскую встречу в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.
Как передает
По ее словам, инициатива провести упомянутую встречу в рамках СОР29 была выдвинута Межпарламентским союзом.
Проинформировав участников мероприятия об избрании Азербайджана принимающей страной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, спикер отметила, что это признание усилий Азербайджана в решении проблемы изменения климата не только на национальном, но также региональном и глобальном уровнях.