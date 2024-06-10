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Милли Меджлис и Межпарламентский союз планируют организовать встречу в рамках COP29

Милли Меджлис и Межпарламентский союз планируют организовать встречу в рамках COP29 Милли Меджлис (парламент) Азербайджана планирует организовать совместно с Межпарламентским союзом парламентскую встречу в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года
Милли Меджлис
10 июня 2024 г. 23:16
Милли Меджлис и Межпарламентский союз планируют организовать встречу в рамках COP29

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана планирует организовать совместно с Межпарламентским союзом парламентскую встречу в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как передает Report, об этом заявила спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова, выступая на встрече с преподавательским составом и студентами Белорусского государственного университета (БГУ) в Минске.

По ее словам, инициатива провести упомянутую встречу в рамках СОР29 была выдвинута Межпарламентским союзом.

Проинформировав участников мероприятия об избрании Азербайджана принимающей страной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, спикер отметила, что это признание усилий Азербайджана в решении проблемы изменения климата не только на национальном, но также региональном и глобальном уровнях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclis Parlamentlərarası İttifaqla birgə COP29 çərçivəsində görüş təşkil etməyi planlaşdırır

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