В Милли Меджлисе создана комиссия в связи с предвзятой резолюцией Сената Франции

Резолюция призывает правительство Франции признать так называемую "Нагорно-Карабахскую республику"

В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке заявления протеста в связи с принятой 25 ноября Сенатом Франции предвзятой резолюцией рекомендательного характера, призывающей правительство Франции признать так называемую "Нагорно-Карабахскую республику".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Она отметила, что в состав комиссии вошли из председателей Самед Сеидов, из депутатов Фазиль Мустафа, Джаваншир Фейзиев, Амина Агазаде.