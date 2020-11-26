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В Милли Меджлисе создана комиссия в связи с предвзятой резолюцией Сената Франции

В Милли Меджлисе создана комиссия в связи с предвзятой резолюцией Сената Франции Резолюция призывает правительство Франции признать так называемую "Нагорно-Карабахскую республику"
Милли Меджлис
26 ноября 2020 г. 11:47
В Милли Меджлисе создана комиссия в связи с предвзятой резолюцией Сената Франции
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В Милли Меджлисе создана комиссия по подготовке заявления протеста в связи с принятой 25 ноября Сенатом Франции предвзятой резолюцией рекомендательного характера, призывающей правительство Франции признать так называемую "Нагорно-Карабахскую республику".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Она отметила, что в состав комиссии вошли из председателей Самед Сеидов, из депутатов Фазиль Мустафа, Джаваншир Фейзиев, Амина Агазаде.

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