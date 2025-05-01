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Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана

Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана Милли Меджлис дал согласие на повторное назначение Камрана Алиева генеральным прокурором.
Милли Меджлис
1 мая 2025 г. 11:16
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана

Милли Меджлис дал согласие на повторное назначение Кямрана Алиева генеральным прокурором.

Как сообщает Report, соответствующий проект решения был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно конституции Азербайджана, Милли Меджлис дает согласие на назначение и освобождение от должности генерального прокурора по представлению президента.

Проект решения был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Отметим, что К.Алиев был назначен генеральным прокурором Азербайджана распоряжением президента Азербайджана от 1 мая 2020 года. Срок его полномочий истекает сегодня.

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Версия на английском языке Milli Majlis approves reappointment of Kamran Aliyev as Prosecutor General of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Kamran Əliyevin yenidən Baş prokuror təyin edilməsinə razılıq verib

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