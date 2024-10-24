Милли Меджлис Азербайджана осудил предвзятую резолюцию Европарламента

17:46

Европарламент, позиционирующий себя как лицо европейского парламентаризма, оставив в сторону проблемы Старого света, возобновил нападки на Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса в связи с принятой 24 октября резолюции Европейского парламента под названием "Ситуация в Азербайджане, нарушения прав человека и международного права и отношения с Арменией".

"Европарламент решил продемонстрировать все оттенки своего антиазербайджанского настроя. В резолюции против Азербайджана выдвинуты основанные на ложных данных абсурдные утверждения и обвинения, угрозы и требования. Территориальная целостность и суверенитет нашей страны не уважаются, предпринимаются попытки вмешательства в наши внутренние дела. В то же время демонстрируется особое отношение к Армении, поощряется ее милитаризм, что служит усилению реваншистских тенденций в этой стране и повторному разжиганию конфликта в регионе", - говорится в заявлении Милли Меджлиса.

Там подчеркнули, что Европарламент демонстрирует предвзятость к инициативам Азербайджана по установлению мира, стабильности и сотрудничества на глобальном и региональном уровнях.

"К сожалению, европейские парламентарии, политизируя такой важный вопрос, как борьба с изменением климата, не стесняются использовать его в качестве инструмента против Азербайджана. В целом, данная резолюция показывает истинную сущность азербайджанофобов, тюркофобов и исламофобов: ради реализации своих гнусных намерений они легко перечеркивают общепринятые ценности и принципы, понятия справедливости и манипулируют ими в своих интересах. Мы расцениваем эту резолюцию как серьезное последствие глубоко укоренившихся в Европейском парламенте коррупции и взяточничества. Эта резолюция, основанная на ложных нарративах Франции, Армении и армянского лобби, на самом деле является отработкой полученного материального вознаграждения", - говорится в заявлении.

"Из этой резолюции Европейского парламента, направленной против Азербайджана, можно сделать только один вывод: независимая политика, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева, служащая национальным и суверенным интересам нашей страны, серьезно беспокоит некоторые круги. Однако они забывают, что с Азербайджаном нельзя разговаривать языком давления и ультиматума. Милли Меджлис Азербайджана решительно отвергает искажающую реальность, необъективную и проармянскую резолюцию Европейского парламента. Заявляем, что наш парламент однозначно поддерживает эту политику, направленную на защиту интересов Азербайджана и нашего народа, и впредь мобилизует все свои силы для ее реализации", - говорится в тексте заявления азербайджанского парламента.