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Милли Меджлис Азербайджана считает предвзятой и необъективной резолюцию Палаты депутатов Люксембурга

Милли Меджлис Азербайджана считает предвзятой и необъективной резолюцию Палаты депутатов Люксембурга Милли Меджлис Азербайджана считает резолюцию, принятую Палатой депутатов Люксембурга 20 ноября, предвзятой, необъективной и несправедливой, решительно отвергая выдвинутые против страны необоснованные обвинения. Этот шаг демонстрирует, что парламент Люксем
Милли Меджлис
21 ноября 2024 г. 20:04
Милли Меджлис Азербайджана считает предвзятой и необъективной резолюцию Палаты депутатов Люксембурга

Милли Меджлис Азербайджана считает резолюцию, принятую Палатой депутатов Люксембурга 20 ноября, предвзятой, необъективной и несправедливой, решительно отвергает выдвинутые против страны необоснованные обвинения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса.

"Этот шаг демонстрирует, что парламент Люксембурга стал ареной для политических авантюр", - подчеркивается в заявлении.

Милли Меджлис отметил, что указанные в резолюции вопросы, сопровождающиеся явным неуважением к суверенитету Азербайджана и игнорированием мер по защите национальной безопасности, общественной стабильности и территориальной целостности, являются грубым вмешательством во внутренние дела Азербайджана.

"Утверждения о внеочередных президентских выборах, проведенных 7 февраля 2024 года, являются полностью необоснованными. Прогресс Азербайджана в совершенствовании избирательной практики был признан на международном уровне. Выборы прошли в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами", - подчеркивает парламент Азербайджана.

Утверждения в резолюции о якобы произвольных арестах и ограничении свободы мнений и собраний основаны на грубых искажениях. "Аресты упомянутых в отчетах лиц были проведены на основе наличия убедительных доказательств нарушений ими законов и при соблюдением всех необходимых правовых процедур", - отмечает Милли Меджлис.

В законодательном органе Азербайджана также сочли необоснованными утверждения о наличии в стране якобы политических заключенных. "Такие обвинения являются частью кампании по дискредитации Азербайджана. Прискорбно, что предпринимаются попытки опорочить усилия по развитию гражданского общества и укреплению демократических процессов в стране", - подчеркивается в заявлении.

Милли Меджлис указал, что 76 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, включая членов Палаты депутатов Люксембурга, были объявлены "персонами нон грата" в связи с их активной поддержкой действий, противоречащих усилиям Азербайджана по установлению мира и стабильности, а также явным неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Призыв к отмене этих мер свидетельствует о непонимании серьезных последствий такой поддержки для двусторонних и многосторонних отношений.

"Азербайджан привержен конструктивному диалогу со всеми международными партнерами, включая Люксембург. Однако, такой диалог должен основываться на взаимном уважении и соблюдении международного права. В этой связи Милли Меджлис Азербайджана требует от Палаты представителей Люксембурга отказаться от агрессивной риторики и практики принятия резолюций, противоречащих принципам парламентского диалога и дипломатии, и подрывающих доверие и усилия по созданию сотрудничества", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan rejects unfounded accusations in Luxembourg parliament's resolution
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Lüksemburq Nümayəndələr Palatasından aqressiv ritorikanı kənara qoymağı tələb edib

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