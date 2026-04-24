Милли Меджлис 27 апреля рассмотрит 11 вопросов

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса запланировано на 27 апреля.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания внесены 11 вопросов.

В ходе заседания будет рассмотрен законопроект о ратификации "Дополнительного соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций по организационным и финансовым аспектам, касающимся проведения 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку в 2026 году".

Кроме того, на обсуждение будет вынесен законопроект об утверждении "Соглашения страны-хозяйки между правительством Азербайджанской Республики и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества", а также ряд других вопросов.