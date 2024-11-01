Милли Меджлис рассмотрит вопрос о назначении новых членов правления ЦБА

Милли Медлис рассмотрит вопрос о назначении новых членов правления ЦБА.

Милли Меджлис рассмотрит вопрос о назначении новых членов правления ЦБА.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, предлагается назначить членами правления ЦБА Тогрула Наджафали оглу Алиева, Гюлер Азер гызы Пашаеву, Али Исмаил оглу Ахмедова и Вюсала Джахангир оглу Халилова.

Также рассматривается вопрос об освобождении от должности члена правления Рашада Темраз оглу Оруджова.