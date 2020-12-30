Милли Меджлис поздравил азербайджанцев мира

В этом году под руководством Верховного главнокомандующего положен конец оккупации наших земель

На последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса принято обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, обращение представил депутат Эльнур Аллахвердиев.

В обращении говорится: "В этом году под руководством Верховного главнокомандующего положен конец оккупации наших земель. Завещание общенационального лидера Гейдара Алиева было выполнено. Свой вклад в эту историческую победу внесли и наши соотечественники, проживающие в разных странах мира. Проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым внутренняя и внешняя политика приносит нашему государству большие успехи.

Дорогие наши соотечественники, призываем вас сплотиться еще теснее, поздравляем с Днем солидарности азербайджанцев мира!".