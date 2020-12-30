Милли Меджлис поздравил азербайджанцев мира

На последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса принято обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.
Как сообщает Report, обращение представил депутат Эльнур Аллахвердиев.
В обращении говорится: "В этом году под руководством Верховного главнокомандующего положен конец оккупации наших земель. Завещание общенационального лидера Гейдара Алиева было выполнено. Свой вклад в эту историческую победу внесли и наши соотечественники, проживающие в разных странах мира. Проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым внутренняя и внешняя политика приносит нашему государству большие успехи.
Дорогие наши соотечественники, призываем вас сплотиться еще теснее, поздравляем с Днем солидарности азербайджанцев мира!".