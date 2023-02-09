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Миграционный кодекс Азербайджана может быть пересмотрен

Миграционный кодекс Азербайджана может быть пересмотрен Миграционный кодекс Азербайджана разработан для мирных времен, однако если в регионе будет наблюдаться массовая миграция, данный кодекс может быть пересмотрен.
Милли Меджлис
9 февраля 2023 г. 12:53
Миграционный кодекс Азербайджана может быть пересмотрен

Миграционный кодекс Азербайджана разработан для мирных времен, однако если в регионе будет наблюдаться массовая миграция, данный кодекс может быть пересмотрен.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на заседании комитета 9 февраля.

"Мы стали свидетелями первой фазы большого потока миграции в регионе вызванного начавшейся войной между Россией и Украиной. В случае усиления потока миграции в связи с возможными новыми очагами конфликта в регионе Миграционный кодекс Азербайджана необходимо будет пересмотреть", - добавил он.

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