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МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев

МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев Беджанов везде заместитель начальника, а в аз - начальник 12:27
Милли Меджлис
2 декабря 2024 г. 12:56
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев

Армения серьезно нарушает международное право, не обеспечивая до сих пор условий для возвращения западных азербайджанцев на родину.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления международной безопасности МИД Азербайджана Самир Беджанов на парламентских слушаниях "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, международные документы и нормы, касающиеся беженцев, поддерживают обеспечение прав западных азербайджанцев:

"Международно-правовые акты поддерживают возвращение беженцев не только в свою страну, но и на территории, где они некогда проживали. Армения, как государство-преемник на территории, где проживали западные азербайджанцы, должна обеспечить их права".

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Версия на английском языке MFA official: Armenia violates international law by not ensuring return of Western Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi: Ermənistan qərbi azərbaycanlıların qayıdışını təmin etməməklə beynəlxalq hüququ pozur

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