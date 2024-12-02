МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев

Беджанов везде заместитель начальника, а в аз - начальник 12:27

Армения серьезно нарушает международное право, не обеспечивая до сих пор условий для возвращения западных азербайджанцев на родину.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления международной безопасности МИД Азербайджана Самир Беджанов на парламентских слушаниях "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, международные документы и нормы, касающиеся беженцев, поддерживают обеспечение прав западных азербайджанцев:

"Международно-правовые акты поддерживают возвращение беженцев не только в свою страну, но и на территории, где они некогда проживали. Армения, как государство-преемник на территории, где проживали западные азербайджанцы, должна обеспечить их права".