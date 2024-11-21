Сахиба Гафарова выступила на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ), в котором приняла участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ), в котором приняла участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как передает Report, на мероприятии были обсуждены организационные вопросы и повестка дня.

Сахиба Гафарова в ходе обсуждения итогового заключения миссии МПА СНГ, наблюдавшей за внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана, выразила благодарность всем группам наблюдателей.

Она отметила, что изменение даты выборов и их проведение 1 сентября было связано в основном с тем, что Азербайджан принимает COP29. По ее словам, это решение полностью оправдало себя. Поскольку парламентские выборы являются одним из важных событий в политической жизни страны, требующих мобилизации всех государственных ресурсов, было невозможно качественно организовать выборы во время такого глобального международного мероприятия с участием более 70 тысяч гостей из 196 стран, включая более 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров.

Председатель Милли Меджлиса довела до сведения участников мероприятия, что прошедшие парламентские выборы также примечательны тем, что впервые были проведены на всей суверенной территории Азербайджана после президентских выборов в феврале этого года. Проведение этих выборов по всему Азербайджану, в том числе на освобожденных от оккупации землях, является исторически важным событием для нашей страны. Было отмечено, что во время выборов соответствующими государственными органами были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан и обеспечения полной прозрачности избирательного процесса. Были предприняты все необходимые меры для проведения голосования в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами.

Она заявила, что Милли Меджлис Азербайджана седьмого созыва, как и прежде, привержен развитию межпарламентского диалога и будет продолжать уделять внимание как углублению двустороннего сотрудничества с дружественными парламентами, так и расширению взаимодействия в рамках Межпарламентской Ассамблеи.

Выступившие по этому вопросу председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова передали поздравления азербайджанскому народу и президенту Азербайджана в связи с высоким уровнем организации такого престижного и важного мероприятия как COP29. Также они поздравили Сахибу Гафарову с успешным проведением парламентских выборов и переизбранием на пост председателя Милли Меджлиса.