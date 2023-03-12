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Между Парламентской сетью ДН и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН подписан меморандум о взаимопонимании 

Между Парламентской сетью ДН и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН подписан меморандум о взаимопонимании  Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в русле своей текущей рабочей поездки в столицу Королевства Бахрейн Манаму встретилась с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи АСЕАН Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман.
Милли Меджлис
12 марта 2023 г. 23:07
Между Парламентской сетью ДН и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН подписан меморандум о взаимопонимании 

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в русле своей текущей рабочей поездки в столицу Королевства Бахрейн Манаму встретилась с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи АСЕАН Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман.

Как передает Report, в ходе встречи был отмечен высокий уровень сотрудничества между азербайджанским парламентом и МПА АСЕАН и упомянуто предоставление Милли Меджлису Азербайджана статуса наблюдателя в МПА АСЕАН в прошлом году, а также сказано, что, в то время как обычно парламенты ждут 2-3 года для получения этого статуса, в случае с Азербайджаном соответствующее обращение нашей страны было одобрено незамедлительно.

Спикер Сахиба Гафарова, как председатель Парламентской сети Движения неприсоединения, также довела до внимания, что Парламентская сеть заинтересована в налаживании активных связей с другими парламентскими организациями, в том числе с МПА АСЕАН. Председатель Милли Меджлиса подчеркнула широкую поддержку международного сообщества в отношении важных инициатив, с которыми президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в качестве председателя Движения неприсоединения. Возрастает международный интерес и к Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе главы нашего государства. С.Гафарова проинформировала о проделанной работе по подготовке ко второй конференции сети, которая состоится завтра.

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи АСЕАН высоко оценила успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, указав также на то, что шаги, предпринимаемые нашим государством для обеспечения институционального развития Парламентской сети Движения, встречают одобрение со стороны международного сообщества.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН.

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Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi ilə ASEAN Parlamentlərarası Assambleyası memorandum imzalayıb

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