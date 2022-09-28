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Меняется порядок индексации трудовых пенсий

Меняется порядок индексации трудовых пенсий В Азербайджане меняется порядок индексации трудовых пенсий.
Милли Меджлис
28 сентября 2022 г. 14:43
Меняется порядок индексации трудовых пенсий

В Азербайджане меняется порядок индексации трудовых пенсий.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке к закону "О трудовых пенсиях", вынесенной на обсуждение в первом чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике 28 сентября.

С поправкой индексируется страховая часть трудовой пенсии.

Еще одним изменением исключается пункт 2 статьи 29 Закона.

Согласно поправке к статье 29, теперь ежегодно вместе с доплатой к трудовой пенсии этих лиц будет индексироваться и их общая сумма в соответствии со статьей 29.1 Закона.

Согласно изменениям, страховая часть трудовой пенсии в отношении трудовых пенсионеров, которым в соответствии со статьей 20 закона назначены надбавки к трудовой пенсии по выслуге лет, индексируется вместе с этими надбавками один раз в год в соответствии с темпами ежегодного роста средней установленной месячной номинальной заработной платы по стране.

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Версия на азербайджанском языке Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi qaydası dəyişir

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