Меняется порядок госрегистрации религиозных структур

Меняется порядок государственной регистрации религиозных структур.

Меняется порядок государственной регистрации религиозных структур.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается поправка в закон "О свободе вероисповедания".

Законопроекты с поправками подготовлены в соответствии с пунктом 4.2 "Национального плана деятельности по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 27 февраля 2020 года под номером 1859. В указанном пункте закреплено, что при наличии документа или информации, необходимых для оказания госуслуг, в другой госструктуре необходимо обеспечить закрепление соответствующего принципа в отраслевых нормативных правовых актах для обеспечения получения этого документа или информации от соответствующего госучреждения через информационную систему электронного правительства без запроса от гражданина, а также увеличение количества электронных услуг, основанных на этом принципе.