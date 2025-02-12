Мехрибан Велиева: В Шуше создается Государственный центр профессионального образования

В Шуше создается Государственный центр профессионального образования, а в Агдаме, Губадлы и Зангилане ведутся проектные работы по созданию учреждений профобразования.

В Шуше создается Государственный центр профессионального образования, а в Агдаме, Губадлы и Зангилане ведутся проектные работы по созданию учреждений профобразования.

Как сообщает Report, об этом заявила член комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Мехрибан Велиева на сегодняшнем заседании комитета при обсуждении поправок в законы "Об образовании" и "О профессиональном образовании".

По ее словам, в Физули начнется строительство профессионального училища, кроме того будут созданы 9 новых специальностей по профобразованию.

Велиева отметила, что эти новшества позволят организовать профессиональное образование в Карабахе и Восточном Зангезуре в соответствии с современными требованиями.