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Матвиенко посетит Азербайджан с официальным визитом

Матвиенко посетит Азербайджан с официальным визитом Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение спикера Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой посетить страну с официальным визитом.
Милли Меджлис
21 ноября 2024 г. 16:33
Матвиенко посетит Азербайджан с официальным визитом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение спикера Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой посетить страну с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Сагиба Гафарова пригласила Валентину Матвиенко посетить Азербайджан с официальным визитом. Спикер СФ приняла приглашение. Конкретные даты визита будут согласованы дополнительно", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в ходе встречи, которая прошла на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ, Матвиенко и Гафарова договорились активизировать парламентские контакты.

Кроме того, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по парламентской линии, а также взаимодействие на международных площадках.

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