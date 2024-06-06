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Марта Матрай: Последствия изменения климата уже ощущаются в Венгрии

Марта Матрай: Последствия изменения климата уже ощущаются в Венгрии Последствия изменения климата, такие как засуха, уже ощущаются в Венгрии и вызывают множество серьезных проблем.
Милли Меджлис
6 июня 2024 г. 16:49
Марта Матрай: Последствия изменения климата уже ощущаются в Венгрии

Последствия изменения климата, такие как засуха, уже ощущаются в Венгрии и вызывают множество серьезных проблем.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай на 13-м заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) в Баку.

"В Венгрии из-за изменения климата повышается температура воздуха, наблюдается жара, а засуха вызывает все более серьезные проблемы. Венгрия принимает меры для борьбы с этими явлениями. Достижение климатической нейтральности является нашей целью. Венгрия также принимает меры по увеличению доли возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов парниковых газов", - сказала она.

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Версия на английском языке Marta Matrai: Hungary already feels consequences of climate change
Версия на азербайджанском языке Marta Matrai: İlqim dəyişikliyinin fəsadları artıq Macarıstanda hiss olunur

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