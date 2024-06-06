Марта Матрай: Последствия изменения климата уже ощущаются в Венгрии

Последствия изменения климата, такие как засуха, уже ощущаются в Венгрии и вызывают множество серьезных проблем.

Последствия изменения климата, такие как засуха, уже ощущаются в Венгрии и вызывают множество серьезных проблем.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай на 13-м заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) в Баку.

"В Венгрии из-за изменения климата повышается температура воздуха, наблюдается жара, а засуха вызывает все более серьезные проблемы. Венгрия принимает меры для борьбы с этими явлениями. Достижение климатической нейтральности является нашей целью. Венгрия также принимает меры по увеличению доли возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов парниковых газов", - сказала она.