Максимальная продолжительность проекта государственно-частного партнерства в Азербайджане составит 49 лет

Максимальная продолжительность проекта государственно-частного партнерства в Азербайджане составит 49 лет

Максимальная продолжительность проекта государственно-частного партнерства в Азербайджане составит 49 лет.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом проекте закона "О государственно-частном партнерстве".

В проекте отмечается, что этот срок определяется компетентным органом с учетом продолжительности существования инфраструктуры, которая будет создана в результате государственно-частного партнерства, а также формы и объема инвестиций частного партнера, включая период возврата, условия и рентабельность проекта.