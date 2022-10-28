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Максимальная продолжительность проекта государственно-частного партнерства в Азербайджане составит 49 лет

Максимальная продолжительность проекта государственно-частного партнерства в Азербайджане составит 49 лет Максимальная продолжительность проекта государственно-частного партнерства в Азербайджане составит 49 лет
Милли Меджлис
28 октября 2022 г. 11:09
Максимальная продолжительность проекта государственно-частного партнерства в Азербайджане составит 49 лет

Максимальная продолжительность проекта государственно-частного партнерства в Азербайджане составит 49 лет.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом проекте закона "О государственно-частном партнерстве".

В проекте отмечается, что этот срок определяется компетентным органом с учетом продолжительности существования инфраструктуры, которая будет создана в результате государственно-частного партнерства, а также формы и объема инвестиций частного партнера, включая период возврата, условия и рентабельность проекта.

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Версия на английском языке PPP project's validity period in Azerbaijan to be 49 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihəsinin maksimum müddəti 49 il olacaq

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