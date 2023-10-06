Лишенные родительской опеки и достигшие 18 лет лица получат новые льготы

Проект о введении новых льгот для оставшихся без родительской опеки лиц, достигших 18 лет, принят в первом чтении.

Проект о введении новых льгот для оставшихся без родительской опеки лиц, достигших 18 лет, принят в первом чтении.

Как сообщает Report, вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О социальной службе", вынесенных на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке в закон, указанные лица будут относиться к категории попавших в трудную жизненную ситуацию. Они будут обеспечены жильем в государственных учреждениях до тех пор, пока не получат квартиры.

После обсуждения проект был принят в I чтении.