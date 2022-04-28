Лица, незаконно привлекшие рабочих в сферу строительства, оштрафованы на сумму около 167 тыс. манатов

Проверки, проведенные Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, выявили, что на 25 строительных объектах 56 человек работают без трудового или служебного договора.

Проверки, проведенные Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, выявили, что на 25 строительных объектах 56 человек работают без трудового или служебного договора.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодной информации Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2021 год.

Было отмечено, что собранные материалы в отношении одной организации-работодателя направлены в Генеральную прокуратуру. Еще на 14 наложены административные штрафы на общую сумму 166 800 манатов.

Напомним, что ежегодная информация Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2021 год будет вынесена на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и правам человека, которое состоится завтра, 29 апреля.