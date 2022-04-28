О нас
Аудио новости

Лица, незаконно привлекшие рабочих в сферу строительства, оштрафованы на сумму около 167 тыс. манатов

Лица, незаконно привлекшие рабочих в сферу строительства, оштрафованы на сумму около 167 тыс. манатов Проверки, проведенные Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, выявили, что на 25 строительных объектах 56 человек работают без трудового или служебного договора.
Милли Меджлис
28 апреля 2022 г. 16:56
Лица, незаконно привлекшие рабочих в сферу строительства, оштрафованы на сумму около 167 тыс. манатов

Проверки, проведенные Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, выявили, что на 25 строительных объектах 56 человек работают без трудового или служебного договора.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодной информации Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2021 год.

Было отмечено, что собранные материалы в отношении одной организации-работодателя направлены в Генеральную прокуратуру. Еще на 14 наложены административные штрафы на общую сумму 166 800 манатов.

Напомним, что ежегодная информация Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2021 год будет вынесена на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и правам человека, которое состоится завтра, 29 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fəhlələri tikintidə qanunsuz işlədən şəxslər 167 min manata yaxın məbləğdə cərimələnib

Экслюзивные новости

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi