Льготы для азербайджанских дипломатов и членов их семей приняты в третьем чтении

Милли Меджлис принял в III чтении поправки о предоставлении льгот азербайджанским дипломатам и членам их семей.

Милли Меджлис принял в III чтении поправки о предоставлении льгот азербайджанским дипломатам и членам их семей.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента были вынесены на обсуждение законопроекты о внесении изменений в Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, законы "Об утверждении Консульского устава Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "О государственной службе", "Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы и лиц, проходящих административно-техническую службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики" и "О трудовых пенсиях".

Согласно предложенным изменениям, трудовой договор супруга/супруги лица, находящегося на дипломатической службе, может быть расторгнут в день, указанный в его/ее заявлении.

Согласно предложенным изменениям в Трудовой кодекс, супруг/супруга лица, находящегося на дипломатической службе, ранее работавший/ая на назначаемой должности (профессии) в государственных органах Азербайджана, чей трудовой договор был расторгнут в соответствии с частью 3-1 статьи 69 настоящего Кодекса, при обращении за восстановлением на прежней должности (профессии) в течение срока работы сотрудника дипломатической службы или в течение 60 календарных дней после окончания этого срока, будет назначен на эту должность (профессию) после проверки профессионального уровня и профпригодности, а если это невозможно - на другую равноценную должность (профессию).

В предложенной новой статье закона "О трудовых пенсиях" предусматривается назначение надбавок к трудовой пенсии сотрудникам дипломатической службы и членам их семей за выслугу лет.

Законопроекты были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.