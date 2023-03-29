Лечение Фазиля Мустафы продолжается, он находится под наблюдением врачей

Продолжается лечение депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, подвергшегося накануне вооруженному нападению возле своего дома, он находится под наблюдением врачей.

Продолжается лечение депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, подвергшегося накануне вооруженному нападению возле своего дома, он находится под наблюдением врачей.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что медперсонал оказывает пациенту всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что депутата прооперировали в Клиническом медицинском центре. Позже он был переведен в другое медицинское учреждение.

По факту вооруженного нападения на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу возбуждено уголовное дело.