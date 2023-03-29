Лечение Фазиля Мустафы продолжается, он находится под наблюдением врачей

Продолжается лечение депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, подвергшегося накануне вооруженному нападению возле своего дома, он находится под наблюдением врачей.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
Было отмечено, что медперсонал оказывает пациенту всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что депутата прооперировали в Клиническом медицинском центре. Позже он был переведен в другое медицинское учреждение.
По факту вооруженного нападения на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу возбуждено уголовное дело.