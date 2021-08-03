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Кямран Алиев: Действия Салимова не подрывают авторитет Милли Меджлиса

Кямран Алиев: Действия Салимова не подрывают авторитет Милли Меджлиса Действия Эльданиза Салимова ни в коем случае не подрывают авторитет Милли Меджлиса. Я думаю, что в будущем такого не повторится.
Милли Меджлис
3 августа 2021 г. 12:49
Кямран Алиев: Действия Салимова не подрывают авторитет Милли Меджлиса

Действия Эльданиза Салимова ни в коем случае не подрывают авторитет Милли Меджлиса. Я думаю, что в будущем такого не повторится.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что в социальных сетях, электронных органах печати встречаются случаи распространения информации без соблюдения этических правил: "В связи с этим органы прокуратуры продолжают свою деятельность. По этому вопросу есть привлеченные к административной, уголовной ответственности".

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Версия на английском языке Kamran Aliyev: Eldaniz Salimov's behavior does not undermine Milli Majlis's reputation
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Eldəniz Səlimovun hərəkətləri Milli Məclisin nüfuzuna xələl gətirmir"

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