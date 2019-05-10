 Наверх

Компании, не представившие сведения о пассажирах на борту самолета, будут штрафоваться

Компании, не представившие сведения о пассажирах, будут штрафоваться
© Report

Компании, не представившие сведения о пассажирах на борту самолета, будут штрафоваться. 

Как сообщает Report, в статью 295 Кодекса об административных проступках (нарушение правил обеспечения авиационной безопасности) внесены два новых пункта. 

Должностные лица, не уведомившие соответствующий орган исполнительной власти о пассажирах до начала посадки будут оштрафованы на сумму 1500 манатов, а юридические лица – на сумму 3000 манат. 

Должностные лица, не сообщившие до вылета о смене экипажа воздушного судна, будут оштрафованы на сумму 1500 манатов, а юридические лица – на сумму 3000 манатов.

Проект изменений будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 17 мая.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi