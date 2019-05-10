Компании, не представившие сведения о пассажирах на борту самолета, будут штрафоваться.
Как сообщает Report, в статью 295 Кодекса об административных проступках (нарушение правил обеспечения авиационной безопасности) внесены два новых пункта.
Должностные лица, не уведомившие соответствующий орган исполнительной власти о пассажирах до начала посадки будут оштрафованы на сумму 1500 манатов, а юридические лица – на сумму 3000 манат.
Должностные лица, не сообщившие до вылета о смене экипажа воздушного судна, будут оштрафованы на сумму 1500 манатов, а юридические лица – на сумму 3000 манатов.
Проект изменений будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 17 мая.
İlkin PirəliАвтор новости