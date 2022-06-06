Комитеты Милли Меджлиса проведут в Шуше слушание в связи с ОМС

29 июня в Шуше состоится совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по здравоохранению и труду и социальной политике.

29 июня в Шуше состоится совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по здравоохранению и труду и социальной политике.

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, на заседании будет обсуждаться вопрос обязательного медицинского страхования: "В заседании будут участвовать также представители Госагентства по обязательному медстрахованию".