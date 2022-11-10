Комитеты Милли меджлиса обсуждают проект государственного бюджета

Законопроект “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год” обсуждается в первом чтении на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин

Законопроект “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год” обсуждается в первом чтении на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

Как сообщает Report, в обсуждениях принимают участие министр финансов Самир Шарифов, заместитель министра науки и образования Идрис Исаев, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, директор Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишев и другие.

На обсуждениях депутаты выступят с предложениями по государственному бюджету.