Комитеты Милли Меджлиса обсуждают новый законопроект о медиа

На совместном заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека, которое проходит в онлайн-формате, обсуждается законопроект "О медиа".

На совместном заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека, которое проходит в онлайн-формате, обсуждается законопроект "О медиа".

Как сообщает Report, в заседании принимают участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель комитета по правам человека Захид Орудж, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, другие официальные лица агентства, руководители органов СМИ, депутаты и журналисты.