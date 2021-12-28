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Комитеты Милли Меджлиса обсуждают новый законопроект о медиа

Комитеты Милли Меджлиса обсуждают новый законопроект о медиа На совместном заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека, которое проходит в онлайн-формате, обсуждается законопроект "О медиа".
Милли Меджлис
28 декабря 2021 г. 10:43
Комитеты Милли Меджлиса обсуждают новый законопроект о медиа
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На совместном заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека, которое проходит в онлайн-формате, обсуждается законопроект "О медиа".

Как сообщает Report, в заседании принимают участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель комитета по правам человека Захид Орудж, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, другие официальные лица агентства, руководители органов СМИ, депутаты и журналисты.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament discusses bill on media
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitələri "Media haqqında" yeni qanun layihəsini müzakirə edir

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