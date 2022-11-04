Комитеты Милли Меджлиса обсуждают госбюджет на следующий год

Проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

Проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

Как сообщает Report, на заседании обсуждается законопроект ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год“ (первое чтение).

В обсуждениях принимают участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, депутаты парламента и др.