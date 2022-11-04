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Комитеты Милли Меджлиса обсуждают госбюджет на следующий год

Комитеты Милли Меджлиса обсуждают госбюджет на следующий год Проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.
Милли Меджлис
4 ноября 2022 г. 14:16
Комитеты Милли Меджлиса обсуждают госбюджет на следующий год

Проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

Как сообщает Report, на заседании обсуждается законопроект ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год“ (первое чтение).

В обсуждениях принимают участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, депутаты парламента и др.

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Версия на английском языке Parliamentary committees discussing 2023 state budget 
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitələri gələn ilin dövlət büdcəsini müzakirə edir

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